ВИДЕО | Вчера вечером в Тарту в результате аварии загорелся столб линии электропередачи

Пресс-секретарь компании Elektrilevi Пеэтер Лиийк сообщил Delfi, что та картина, которую можно было наблюдать во время этой аварии, нетипична.

”Как правило линия отключается, но в данном случае так не произошло, можно предположить, что поэтому столб и загорелся”, — сказал Лийк.

”Мы выясним причину, по которой не произошло штатное отключение линии”, — добавил представитель энергетической компании.

Он напомнил, что свидетелям подобных случаев необходимо звонить в Центр тревоги по телефону 112.

Лийк также добавил, что в результате аварии были обесточены 234 клиента компании.