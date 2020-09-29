ВИДЕО | В Ярвамаа полиция устроила погоню за 14-летним подростком на родительской машине(2)
В ночь на субботу полиция задержала в Ярвамаа 14-летнего мальчишку, который тайком взял машину родителей.
В ночь на субботу полиция задержала в Ярвамаа 14-летнего мальчишку, который тайком взял машину родителей.
Полицейские проводили в Тюри рейд на трезвость, когда заметили как с улицы Сяревер в подозрительной манере едет автомобиль. Один полицейский патруль последовал за автомобилем и дал сигнал остановиться.
Водитель проигнорировал сигнал полиции и пытался скрыться, направляясь в сторону деревни Лаупа. Через пару километров автомобиль все же остановился, так как завяз в грязи на лесной дороге.
К удивлению полицейских за рулем оказался не пьяный водитель, а 14-летний подросток, который тайком взял родительскую машину и поехал кататься с двумя друзьями.
Полицейские провели с молодым человеком беседу и передали его вместе с автомобилем родителям.
В отношении инцидента было заведено производство о проступке из-за игнорирования сигнала остановиться.
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