ВИДЕО | В Ярвамаа полиция устроила погоню за 14-летним подростком на родительской машине

Полицейские проводили в Тюри рейд на трезвость, когда заметили как с улицы Сяревер в подозрительной манере едет автомобиль. Один полицейский патруль последовал за автомобилем и дал сигнал остановиться.

Водитель проигнорировал сигнал полиции и пытался скрыться, направляясь в сторону деревни Лаупа. Через пару километров автомобиль все же остановился, так как завяз в грязи на лесной дороге.

К удивлению полицейских за рулем оказался не пьяный водитель, а 14-летний подросток, который тайком взял родительскую машину и поехал кататься с двумя друзьями.

Полицейские провели с молодым человеком беседу и передали его вместе с автомобилем родителям.

В отношении инцидента было заведено производство о проступке из-за игнорирования сигнала остановиться.