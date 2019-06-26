ВИДЕО: В Виймси машина чуть не сбила ребенка на велосипеде

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Сегодня камера видеорегистратора читателя Delfi запечатлела, как на кольце в Виймси автомобиль чуть не сбил ребенка, пересекающего дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.