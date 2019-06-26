ВИДЕО: В Виймси машина чуть не сбила ребенка на велосипеде

Сегодня камера видеорегистратора читателя Delfi запечатлела, как на кольце в Виймси автомобиль чуть не сбил ребенка, пересекающего дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.
На записи видно, как сначала дорогу пересекают пятеро взрослых велосипедистов, после чего это делает маленький ребенок на велосипеде.
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