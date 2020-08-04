04.08.2020, 13:20
ВИДЕО: В Виймси мальчик на самокате чуть не попал под машину
Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию видео опасного инцидента на пешеходном переходе у торгового центра Viimsi.
Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию видео опасного инцидента на пешеходном переходе у торгового центра Viimsi.
На записи видеорегистратора видно, как мальчик на самокате чуть не попал под машину. Столкновения не произошло лишь чудом.
Смотрите видео!
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