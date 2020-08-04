04.08.2020, 13:20

ВИДЕО: В Виймси мальчик на самокате чуть не попал под машину


EST

Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию видео опасного инцидента на пешеходном переходе у торгового центра Viimsi.

На записи видеорегистратора видно, как мальчик на самокате чуть не попал под машину. Столкновения не произошло лишь чудом.

Смотрите видео!

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