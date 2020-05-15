15.05.2020, 20:15
ВИДЕО | В Валгамаа на шоссе загорелся грузовой микроавтобус
В пятницу примерно в полдень на шоссе Татра - Отепя загорелся белый фургон. Находившиеся в машине люди успели выскочить, никто не пострадал.
В пятницу примерно в полдень на шоссе Татра - Отепя загорелся белый фургон. Находившиеся в машине люди успели выскочить, никто не пострадал.
Как уточнили в Спасательном департаменте, огонь охватил Mercedes Vito. Возгорания началось под капотом и быстро перекинулось на весь автомобиль.
Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя.
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