ВИДЕО | В Валгамаа на шоссе загорелся грузовой микроавтобус

Как уточнили в Спасательном департаменте, огонь охватил Mercedes Vito. Возгорания началось под капотом и быстро перекинулось на весь автомобиль.

Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя.

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