15.05.2020, 20:15

ВИДЕО | В Валгамаа на шоссе загорелся грузовой микроавтобус


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ВИДЕО | В Валгамаа на шоссе загорелся грузовой микроавтобус
Скриншот

В пятницу примерно в полдень на шоссе Татра - Отепя загорелся белый фургон. Находившиеся в машине люди успели выскочить, никто не пострадал.

Как уточнили в Спасательном департаменте, огонь охватил Mercedes Vito. Возгорания началось под капотом и быстро перекинулось на весь автомобиль.

Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя.

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