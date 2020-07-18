18.07.2020, 15:58

ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Саку пострадали шесть человек


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Сегодня в 13:40 на на шоссе Таллинн-Саку произошла авария, вкоторой пострадали шесть человек.

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