18.07.2020, 15:58
ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Саку пострадали шесть человек
Сегодня в 13:40 на на шоссе Таллинн-Саку произошла авария, вкоторой пострадали шесть человек.
Сегодня в 13:40 на на шоссе Таллинн-Саку произошла авария, вкоторой пострадали шесть человек.
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