ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Саку пострадали шесть человек

Сегодня в 13:40 на шоссе Таллинн-Саку произошла авария, в которой пострадали шесть человек.
Авария произошла в деревне Таммемяэ. По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan Micra при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Subaru XV. В результате столкновения пострадало шесть человек. Все они были доставлены в больницу. Насколько серьезны их травмы, пока неизвестно.
Также медики доставили в больницу одного из очевидцев, которому стало плохо.
Оперативный руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Ало Валдо сказал, что на дорогах следует всегда сохранять предельную бдительность и убедиться в безопасности совершаемого маневра ”Если вы видите приближающийся автомобиль, то лучше сбавьте скорость и дайте ему проехать, а потом совершайте поворот. Также следует заблаговременно включить поворотник, чтобы водители едущих сзади автомобилей могли снизить скорость”, — отметил он.
Точные обстоятельства аварии выясняются. Движение нарушено.
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