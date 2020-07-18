ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Саку пострадали шесть человек

Авария произошла в деревне Таммемяэ. По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan Micra при совершении поворота налево столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Subaru XV. В результате столкновения пострадало шесть человек. Все они были доставлены в больницу. Насколько серьезны их травмы, пока неизвестно.

Также медики доставили в больницу одного из очевидцев, которому стало плохо.

Оперативный руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Ало Валдо сказал, что на дорогах следует всегда сохранять предельную бдительность и убедиться в безопасности совершаемого маневра ”Если вы видите приближающийся автомобиль, то лучше сбавьте скорость и дайте ему проехать, а потом совершайте поворот. Также следует заблаговременно включить поворотник, чтобы водители едущих сзади автомобилей могли снизить скорость”, — отметил он.

Точные обстоятельства аварии выясняются. Движение нарушено.