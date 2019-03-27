27.03.2019, 11:27
ВИДЕО | В Тарту мужчина прыгнул с моста в реку и исчез: полиция проводит масштабные поиски(29)
Вчера в 23:56 поступило сообщение о том, что на Вабадузе пст в Тарту с моску Каарсилла в реку Эмайыги спрыгнул мужчина и исчез.
Вчера в 23:56 поступило сообщение о том, что на Вабадузе пст в Тарту с моску Каарсилла в реку Эмайыги спрыгнул мужчина и исчез.
Очевидцы сразу же позвонили в Службу спасения. Прибывшие на место спасатели и полиция произвели поиски как на воде при помощи лодки, так и на берегу, но успехом они не увенчались.
Сегодня утром поиски продолжились. ”Мы прилагаем все усилия, чтобы внести ясность, а также установить личность мужчины, поскольку близкие, скорее всего, уже беспокоятся”, — сообщила Лыунаская префектура.
Перед инцидентом мужчину видели в пабе Ristiisa . Полиция занимается сбором информации.
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