ВИДЕО | В Тарту мужчина прыгнул с моста в реку и исчез: полиция проводит масштабные поиски

Очевидцы сразу же позвонили в Службу спасения. Прибывшие на место спасатели и полиция произвели поиски как на воде при помощи лодки, так и на берегу, но успехом они не увенчались.

Сегодня утром поиски продолжились. ”Мы прилагаем все усилия, чтобы внести ясность, а также установить личность мужчины, поскольку близкие, скорее всего, уже беспокоятся”, — сообщила Лыунаская префектура.



Перед инцидентом мужчину видели в пабе Ristiisa . Полиция занимается сбором информации.