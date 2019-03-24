24.03.2019, 10:00
ВИДЕО: В Тарту бесправный нарководитель пытался скрыться от полиции: в ход пошло оружие(37)
дополнено в 11:41
В субботу вечером в Тарту полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения.
В субботу вечером в Тарту полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения.
В 21 час на ул. Лай полиция приказала остановиться водителю, однако, он проигнорировал и поехал далее.
Мужчина ехал с большой скоростью, местами — по тротуарам. Чтобы избежать худшего, полиции пришлось воспользоваться табельным оружием. С одного раза прострелили шины. Мужчина пытался сбежать.
За рулем был мужчина 1993 года рождения, не имеющий прав.
По первоначальным данным, он был в алкогольном опьянении, позже выяснилось, что в наркотическом.
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