23.04.2019, 21:00
ВИДЕО: В таллиннский торговый центр ”Юлемисте” поступила вторая за два дня бомбовая угроза(6)
Сегодня около 20.00 неизвестный мужчина по телефону предупредил таллиннский торговый центр ”Юлемисте” о том, что там заложена бомба.
Сегодня около 20.00 неизвестный мужчина по телефону предупредил таллиннский торговый центр ”Юлемисте” о том, что там заложена бомба.
По словам пресс-представителя полиции Рагне Кейск звонили со скрытого номера. Информацию передали в Центр тревоги. На место прибыли полицейские и спасатели.
Буквально вчера торговому центру также угрожали бомбой.
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