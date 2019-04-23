23.04.2019, 21:00

ВИДЕО: В таллиннский торговый центр ”Юлемисте” поступила вторая за два дня бомбовая угроза

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rus.delfi.ee
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Сегодня около 20.00 неизвестный мужчина по телефону предупредил таллиннский торговый центр ”Юлемисте” о том, что там заложена бомба.

Foto: Delfi lugeja

По словам пресс-представителя полиции Рагне Кейск звонили со скрытого номера. Информацию передали в Центр тревоги. На место прибыли полицейские и спасатели.

Буквально вчера торговому центру также угрожали бомбой.

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