20.06.2019, 10:57

ВИДЕО: В Таллинне загорелись припаркованные во дворе дома машины


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ВИДЕО: В Таллинне загорелись припаркованные во дворе дома машины
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В одном из дворов Таллинна загорелись припаркованные машины. Трансляцию с места событий вел один из участников группы EZ-дуны! в Facebook.

Ссылка здесь.

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