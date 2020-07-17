ВИДЕО: В Таллинне водитель внедорожника посреди дороги решил продемонстрировать свое "мастерство"
Центр надзора за дорожным движением опубликовал запись с видеорегистратора, запечатлевшего очередной опасный инцидент на дорогах Таллинна.
Центр надзора за дорожным движением опубликовал запись с видеорегистратора, запечатлевшего очередной опасный инцидент на дорогах Таллинна.
”Исходя из изобаженного на записи и поведения сторон на месте происшествия, можно заключить, что эти люди знакомы друг с другом. Общественная дорога — не место для соревнований в водительских навыках. Таким поведением люди подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движение”, — сообщил центр.
"К счастью, на этот раз все ограничилось имущественным ущербом и далее делом займется страховая фирма, но то, что мы видим на видео, наглядно иллюстрирует, как мало надо для того, чтобы произошла авария. Учитесь на чужих ошибках, а не на своих”.
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