19.06.2019, 11:45
ВИДЕО: В Таллинне водитель превысил скорость на 70 км/ч, чтобы механик оценил работу подшипника(1)
Вчера патруль замерял скорость в Таллинне на Палдиски маантеэ. В сторону центра города двигался автомобиль со скоростью 121 км/ч. Дозволенная же скорость на данном отрезке пути — 50.
Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко
«Убийца» спецназовца решил пойти в суд
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша