19.06.2019, 11:45
ВИДЕО: В Таллинне водитель превысил скорость на 70 км/ч, чтобы механик оценил работу подшипника(8)
Вчера патруль замерял скорость в Таллинне на Палдиски маантеэ. В сторону центра города двигался автомобиль со скоростью 121 км/ч. Дозволенная же скорость на данном отрезке пути — 50.
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