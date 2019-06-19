ВИДЕО: В Таллинне водитель превысил скорость на 70 км/ч, чтобы механик оценил работу подшипника

Когда машину остановили, водитель объяснил свои действия тем, что механик, ехавший рядом, должен был услышать, какой звук издает подшипник, если скорость превышает 90 км/ч.

Поскольку подобные нарушения были у водителя и ранее, сегодня ему пришлось объясняться в суде.

В результате мужчина проведет пять дней в арестном доме и в течение полугода не сможет водить автомобиль.