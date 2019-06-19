19.06.2019, 11:45

ВИДЕО: В Таллинне водитель превысил скорость на 70 км/ч, чтобы механик оценил работу подшипника

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rus.delfi.ee
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Вчера патруль замерял скорость в Таллинне на Палдиски маантеэ. В сторону центра города двигался автомобиль со скоростью 121 км/ч. Дозволенная же скорость на данном отрезке пути — 50.

Когда машину остановили, водитель объяснил свои действия тем, что механик, ехавший рядом, должен был услышать, какой звук издает подшипник, если скорость превышает 90 км/ч.

Поскольку подобные нарушения были у водителя и ранее, сегодня ему пришлось объясняться в суде.

В результате мужчина проведет пять дней в арестном доме и в течение полугода не сможет водить автомобиль.

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