17.07.2019, 18:19

ВИДЕО: В Таллинне на остановке загорелся маршрутный автобус

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rus.delfi.ee
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Сегодня в 17 часов на бульваре Сыпрузе на остановке Лийваку загорелся таллиннский линейный автобус. В результате пожара никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Таави Каармаа, когда пожарные прибыли на место инцидента, двигательный отсек автобуса горел открытым пламенем.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание, пострадавших в результате пожара не было.

Причины возгорания пока неизвестны.

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