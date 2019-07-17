ВИДЕО: В Таллинне на остановке загорелся маршрутный автобус

Сегодня в 17 часов на бульваре Сыпрузе на остановке Лийваку загорелся таллиннский линейный автобус. В результате пожара никто не пострадал.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Таави Каармаа, когда пожарные прибыли на место инцидента, двигательный отсек автобуса горел открытым пламенем.
Спасатели быстро ликвидировали возгорание, пострадавших в результате пожара не было.
Причины возгорания пока неизвестны.
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