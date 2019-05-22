ВИДЕО | В Таллинне мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца

"Я приехал в Ыйсмяэ, что отвезти домой своего друга. Этот мужчина встал перед моей машиной и не хотел уходить", — рассказал Delfi Азхар, который родом из Пакистана.

По словам Азхара, мужчина начал кричать и бить по машине. Я не понял, что происходит. Подумал, что какая-то ошибка", — рассказывает пакистанец.

Поскольку Азхар прожил в Эстонии пять лет и говорит по-эстонски, то в какой-то момент он заметил на футболке у агрессивно настроенного мужчины логотип EKRE. Он понимал, что тот выкрикивает. "Езжай домой, это Эстония", — кричал мужчина.

После этого Азхар достал телефон и начал снимать происходящее на видео.

Пресс-секретарь EKRE Холгер Берг не исключает, что это была провокация. "Надеюсь, что пострадавший написал заявление в полицию и мы узнаем детали происшествия. До этого нельзя исключать, что это была предвыборная провокация", — предположил Берг.

Поскольку полицейский участок сегодня уже закрыт, то Азхар решил написать заявление завтра.