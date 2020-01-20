20.01.2020, 17:42
ВИДЕО | В Таллинне машина сбила девушку на пешеходном переходе
Сегодня во второй половине дня на улице Эндла в Таллинне переходившая по пешеходному переходу женщина получила удар от автомобиля.
Сегодня во второй половине дня на улице Эндла в Таллинне переходившая по пешеходному переходу женщина получила удар от автомобиля.
ДТП произошло в 16.28. Автомобиль Ford, которым управлял 69-летний мужчина, наехал на нерегулируемом переходе на 23-летнюю девушку.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Водитель был трезв. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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