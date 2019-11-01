ВИДЕО | В Таллинне хулиганы устроили на парковке гонки на автомобилях CityBee

Автомобили CityBee поступили на рынок лишь неделю назад.

Исполнительный директор CityBee Лукас Ила заявил, что его фирма против всяческих хулиганских соревнований.

"Запечатленные на видео водители опознаны и лишены право пользования машинами", - заверил Ила.

Использование машин CityBee в нетрезвом виде запрещено. По словам Ила, нарушители подвергаются штрафу в размере 2000 евро.

"Если кто-то заметил, что автомобиль CityBee превышает скорость или другим образом нарушает правила, просим об этом сразу же сообщать в компанию или в полицию", - призвал Ила.

Как сообщил Ила, автомобиль оборудован устройством, помогающим следить за правильным использованием машины. "В случае нарушения с водителем связываются. На первый раз он получает предупреждение, но если видим, что нарушения продолжаются, то он лишается права пользоваться любыми машинами нашей фирмы", - сказал Ила.