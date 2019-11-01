01.11.2019, 18:43

ВИДЕО | В Таллинне хулиганы устроили на парковке гонки на автомобилях CityBee

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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены автомобильные гонки на одной из парковок Таллинна, в них приняли участие три машины предприятия CityBee, которое занимается сдачей автомобилей в аренду.

Автомобили CityBee поступили на рынок лишь неделю назад.

Исполнительный директор CityBee Лукас Ила заявил, что его фирма против всяческих хулиганских соревнований.

"Запечатленные на видео водители опознаны и лишены право пользования машинами", - заверил Ила.

Использование машин CityBee в нетрезвом виде запрещено. По словам Ила, нарушители подвергаются штрафу в размере 2000 евро.

"Если кто-то заметил, что автомобиль CityBee превышает скорость или другим образом нарушает правила, просим об этом сразу же сообщать в компанию или в полицию", - призвал Ила.

Как сообщил Ила, автомобиль оборудован устройством, помогающим следить за правильным использованием машины. "В случае нарушения с водителем связываются. На первый раз он получает предупреждение, но если видим, что нарушения продолжаются, то он лишается права пользоваться любыми машинами нашей фирмы", - сказал Ила.

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