ВИДЕО | В Таллинне голый молодой человек прыгал на крыше полицейской машины

"Добро пожаловать в мой район" - такая подпись стоит к опубликованному видео.

На видео видно, как двое полицейских в желтых светоотражающих жилетах быстро выскакивают из автомобиля, так как молодой человек залез к ним на крышу. Полицейские пытаются стянуть хулигана с крыши и это им удается.

Издание Kroonika обратилось за комментарием к полиции. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила: "Примерно в 14 часов 23 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ на улицы Кивила бегает голый мужчина. Молодой человек, по виду которого можно было заподозрить, что он находится в наркотическом опьянении, вел себя неадекватно, не подчинялся прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции и убегал от них. Он также запрыгнул на капот полицейского автомобиля".

Сепп также добавила: "Полиция задержала молодого человека и доставила его в Ида-Харьюское отделение, где выяснилось, что речь идет о несовершеннолетнем. Медики скорой помощи осмотрели молодого человека, после чего его доставили на проверку в больницу".

Видео смотрите здесь.