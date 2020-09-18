ВИДЕО | В Таллинне автобус промчался через пешеходный переход на красный свет и чуть не сбил велосипедиста(8)
Опасная дорожная ситуация могла закончиться очень печально.
Опасная дорожная ситуация могла закончиться очень печально.
На Палдиском шоссе автобус Sebe промчался через пешеходный переход на красный свет. У дороги ждал велосипедист, который, к счастью, остановился и не выехал на дорогу.
Руководитель региона Харьюмаа Sebe Лаури Вагенстейн сказал, что водитель автобуса очень серьезно нарушил правила и создал чрезвычайно опасную ситуацию.
"По словам водителя автобуса, речь, безусловно, шла не об умышленном игнорировании красного света с его стороны, а о минутном отвлечении внимания по какой-то причине, когда изменение сигнала светофора осталось незамеченным", — сказал Вагенстейн.
"Такие ситуации могут закончиться очень трагически, но, к счастью, благодаря внимательности велосипедиста, несчастье не произошло. Мы приносим извинения участнику движения!" — добавил представитель Sebe.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Девушка с отрубленной рукой раскрыла правду о муже
Два экс-игрока в CS:GO и бывший дотер нашли команду по Valorant
Число подмосковных парков с 2013 года выросло почти в 5 раз
Детали ужасного преступления с 15-летней россиянкой в Турции