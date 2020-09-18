ВИДЕО | В Таллинне автобус промчался через пешеходный переход на красный свет и чуть не сбил велосипедиста

На Палдиском шоссе автобус Sebe промчался через пешеходный переход на красный свет. У дороги ждал велосипедист, который, к счастью, остановился и не выехал на дорогу.

Руководитель региона Харьюмаа Sebe Лаури Вагенстейн сказал, что водитель автобуса очень серьезно нарушил правила и создал чрезвычайно опасную ситуацию.

"По словам водителя автобуса, речь, безусловно, шла не об умышленном игнорировании красного света с его стороны, а о минутном отвлечении внимания по какой-то причине, когда изменение сигнала светофора осталось незамеченным", — сказал Вагенстейн.

"Такие ситуации могут закончиться очень трагически, но, к счастью, благодаря внимательности велосипедиста, несчастье не произошло. Мы приносим извинения участнику движения!" — добавил представитель Sebe.