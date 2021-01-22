22.01.2021, 07:18
ВИДЕО | В столкновении грузовика и легковушки пострадала семилетняя девочка
Вчера в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Тарту в больнице оказалась семилетняя девочка.
Вчера в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Тарту в больнице оказалась семилетняя девочка.
Авария произошла 21 января в 16:30 на мосту Ихасте на Восточной окружной дороге в Тарту, где 23-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и из-за скользкой дорогу отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Volvo S60 под управлением 45-летней женщины.
Находившуюся в Volvo семилетнюю девочку доставили в Клинику Тартуского университета для проверки, после чего отпустили на домашнее лечение.
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