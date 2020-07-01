ВИДЕО | В Старом Таллинне задержан лжеполицейский, который требовал у людей документы

Мужчина в светлой одежде и фуражке, обращаясь к людям, доставал из кармана мобильный телефон, показывал на его экране герб Департамента полиции и погранохраны и представлялся полицейским, сообщает Пыхьяская префектура на своей страничке в Facebook.

"Поначалу показалось, что мужчина сам всерьез считает себя полицейским. Он даже повесил на пояс рацию и требовал, размахивая телефоном, показать ему документы", - пишет полиция.

К счастью, истинные сотрудники полиции быстро выяснили местонахождение мужчины, и вскоре полицейские смогли познакомиться со своим "новым коллегой" поближе: мужчина был задержан и доставлен для выяснения всех обстоятельств в отделение.