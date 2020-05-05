ВИДЕО: В Старом Таллинне полиция в усиленном составе задержала человека. Что случилось?
Вчера вечером читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как на улице Вана-Виру в Таллинне полиция задерживает человека. На месте несколько полицейский машин.
В Харькове задержали голую женщину с отрезанной головой в пакете
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать