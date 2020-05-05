ВИДЕО: В Старом Таллинне полиция в усиленном составе задержала человека. Что случилось?

Выяснилось, что в 21:40 полиция получила сообщение о том, что на улице Вана-Виру между сожителями произошел конфликт. Согласно первоначальной информации, ситуация была очень серьезной, поэтому полиция выехала на место в усиленном составе. Позже оказалось, что можно было обойтись без этого.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержан мужчина.

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