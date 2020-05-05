ВИДЕО: В Старом Таллинне полиция в усиленном составе задержала человека. Что случилось?(6)
Вчера вечером читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как на улице Вана-Виру в Таллинне полиция задерживает человека. На месте несколько полицейский машин.
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