19.01.2020, 11:31

ВИДЕО | В Старом городе горел мусор: два человека оказались в больнице


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Дым от загоревшегося контейнера для мусора заволок улицы и дворы Старого города, из одного дома пришлось эвакуировать трех человек.

"Очаг возгорания ликвидирован", — сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.

Загорелся контейнер, расположенный во дворе дома, находящегося по соседству с баром Nimeta, помещения которого тоже оказались задымленными. К счастью, людей в это время в баре не было.

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