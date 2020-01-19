ВИДЕО | В Старом городе горел мусор: два человека оказались в больнице

"Очаг возгорания ликвидирован", — сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.

Загорелся контейнер, расположенный во дворе дома, находящегося по соседству с баром Nimeta, помещения которого тоже оказались задымленными. К счастью, людей в это время в баре не было.