ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне загорелся жилой дом. Из квартиры эвакуировали двоих взрослых и троих детей

По сообщению Спасательного департамента, вызов на улицу Ситси поступил в 15:29, горела квартира на первом этаже деревянного жилого дома. Спасатели эвакуировали из дома двоих взрослых и троих детей, которых передали скорой помощи для медицинского осмотра.

Сейчас спасатели занимаются дополнительным тушением и вентилированием.

В районе места происшествия сейчас нарушено движение, и его регулирует полиция. Также в районе места происшествия может быть много дыма, поэтому находящихся поблизости людей просят держать окна закрытыми.

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