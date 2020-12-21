ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне загорелся жилой дом. Из квартиры эвакуировали двоих взрослых и троих детей(1)
Сегодня после полудня вспыхнул пожар в деревянном жилом доме на улице Ситси в Таллинне.
Сегодня после полудня вспыхнул пожар в деревянном жилом доме на улице Ситси в Таллинне.
По сообщению Спасательного департамента, вызов на улицу Ситси поступил в 15:29, горела квартира на первом этаже деревянного жилого дома. Спасатели эвакуировали из дома двоих взрослых и троих детей, которых передали скорой помощи для медицинского осмотра.
Сейчас спасатели занимаются дополнительным тушением и вентилированием.
В районе места происшествия сейчас нарушено движение, и его регулирует полиция. Также в районе места происшествия может быть много дыма, поэтому находящихся поблизости людей просят держать окна закрытыми.
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