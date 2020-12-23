ВИДЕО | В праздники полиция будет работать в усиленном составе(4)
Департамент полиции и погранохраны желает всем спокойных и безопасных праздников. Смотрите видеопоздравление!
Департамент полиции и погранохраны желает всем спокойных и безопасных праздников. Смотрите видеопоздравление!
Для обеспечения безопасности полиция будет работать в праздничные дни в усиленном составе и будет обращать внимание как на общественный порядок, дорожное движение, так и на соблюдением правил, направленных на остановку распространения коронавируса.
"Самое главное пожелание на праздники в этом году — сохранить здоровье. Для этого поездки и контакты надо свести к минимуму. При посещении магазина, церкви или других публичных закрытых помещений следует соблюдать правило 2+2 и носить маску. Проведите праздники с семьей дома, а другими родственниками пообщайтесь по интернету. Так вирус распространится меньше и этим мы поможем врачам и медсестрам, которые ухаживают за больными каждый день”, — говорит ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.
Так как во время праздников всегда употребляется больше алкоголя, по словам Трея, есть больший риск, что какие-то недоразумения люди в алкогольном опьянении будут пытаться решить насилием.
”К сожалению, во время праздников больше насилия в стенах дома. Если вы увидите или услышите, что соседи или еще кто-то может быть в опасности и нуждаться в помощи, обязательно сообщите об этом полиции.
Трей подчеркивает, что никогда нельзя проходить мимо людей, которые нуждаются в помощи, при необходимости надо сразу же позвонить на номер 112.
Во время праздников большее внимание полиция обратит внимание и на дорожное движение.
"Хотя из-за опасности распространения вируса интенсивность движения предположительно будет меньше, все равно для поездки надо запастись временем. В любом случае надо следить за дорожными и погодными условиями, придерживаться ограничений скорости и с пониманием относиться к другим участникам дорожного движения. Также просим всем обратить внимание на то, чтобы близкие не садились за руль нетрезвыми, и самим этого не делать", — сказал Таго Трей.
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