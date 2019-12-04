ВИДЕО | В пожаре погибла одинокая пожилая женщина

"Сегодня в 7.42 сообщили, что в селе Кяревере Тартуской волости открытым пламенем горит деревянный дом. Поспешившие на место происшествия пожарные обнаружили, что у горящего дома уже обрушилась крыша", - сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

У входной двери дома была найдена погибшей пожилая женщина в возрасте за 80 лет.

К 10 часам пожар был потушен.

Причина пожара выясняется. По имеющейся на данный момент информации, погибшую еженедельно посещали социальный работник и близкие, которые проверяли рабочее состояние датчика задымления и следили за пожарной безопасностью.

К сожалению, у пожилой женщины была привычка время от времени во время протопки дома снимать с потолка дымовой датчик.

В текущем году в пожарах в Эстонии погибли 32 человека. На тот же период прошлого года жертв было 40. С началом отопительного периода, когда люди начинают больше топить и чаще находиться дома, пожары с трагическими последствиями учащаются.

Спасатели призывают быть внимательными и осторожными во время топки печей и использовании открытого огня. Нужно также избегать перегрузки электросети, а также следить за тем, чтобы пожарный датчик был в рабочем состоянии (с действующими батарейками).