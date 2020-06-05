ВИДЕО | В порту Виртсу водитель грузовика преградил проезд на паром

Пресс-секретарь TS Laevad Сирле Арро сказала, что полиция направляется в порт. Однако несмотря на препятствие дальнобойщика, работникам порта удалось осуществить выгрузку и погрузку, но с задержкой от расписания.

По словам Арро, конфликт начался из-за того, что водитель грузовика хотел попасть на паром с негабаритным грузом. Ему было отказано, но предложили подождать до ночного рейса.

”В наших правилах сказано о том, что о перевозке негабаритного груза необходимо сообщать заранее. В этих случаях мы можем предложить утренние и поздние вечерние рейсы”, — пояснила Арро. По ее словам, негабаритные грузы в порядке исключения перевозятся днем, когда на пароме есть необходимое место. ”Вечер пятницы пользуется повышенным спросом на небольшие автомобили, поэтому сейчас места нет”, — отметила Арро.

Поскольку грузовик не пропустили на паром, то водитель в знак протеста перекрыл несколько полос движения. По этой причине выгрузка и погрузка автомобилей на паром затянулись.

Как предполагается, водитель грузовика стал протестовать из-за того, что его максимально допустимое время нахождения за рулем — 9 часов — подходило к концу.

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