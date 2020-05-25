ВИДЕО | В Пирита водитель безрассудным маневром подверг опасности три автомобиля и велосипедиста

Управлявший Škoda человек вчера вечером около 19:45 совершил заметно опасный обгон двух держащих обычную скорость водителей, что помимо самой Škoda разом подвергло опасности также три окружающих автомобиля и одного велосипедиста.

"Поскольку моя скорость была примерно 50 км/ч, он сильно превысил скорость и в общей сложности нарушил как минимум три правила дорожного движения, подвергнув опасности жизни других людей", — отметил читатель со своей стороны.

К счастью, все участники вчерашнего инцидента отделались лишь испугом.

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