02.01.2020, 18:37
ВИДЕО | В Пирита столкнулись два автомобиля, травмы получили две женщины
Сегодня во второй половине дня, в половине четвертого, полиция получила сообщение о ДТП, которое произошло в Таллинне на Пярнамяэ теэ.
Сегодня во второй половине дня, в половине четвертого, полиция получила сообщение о ДТП, которое произошло в Таллинне на Пярнамяэ теэ.
Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля Jeep Subaru. В результате аварии травмы получили пассажиры обеих машин: 71-летняя и 31-летняя женщины, которые были доставлены в больницу.
В Subaru находились также двое детей и собака, они отделались испугом. Оба водителя были трезвыми. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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