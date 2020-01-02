ВИДЕО | В Пирита столкнулись два автомобиля, травмы получили две женщины

Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля Jeep Subaru. В результате аварии травмы получили пассажиры обеих машин: 71-летняя и 31-летняя женщины, которые были доставлены в больницу.

В Subaru находились также двое детей и собака, они отделались испугом. Оба водителя были трезвыми. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.