10.08.2020, 12:50
ВИДЕО: В Пельгулинне пьяный велосипедист упал прямо посреди проезжей части
На прошлой неделе на перекрестке на Сыле теэ в Таллинне велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попытался пересечь дорогу, но упал.
На прошлой неделе на перекрестке на Сыле теэ в Таллинне велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попытался пересечь дорогу, но упал.
По стечению обстоятельств именно в этот момент мимо проезжала карета скорой помощи, которая и поспешила к упавшему. Прибывшие на место стражи порядка выявили у велосипедиста легкое алкогольное опьянение.
Далее инцидентом займется полиция.
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