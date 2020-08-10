10.08.2020, 12:50

ВИДЕО: В Пельгулинне пьяный велосипедист упал прямо посреди проезжей части

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На прошлой неделе на перекрестке на Сыле теэ в Таллинне велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попытался пересечь дорогу, но упал.

По стечению обстоятельств именно в этот момент мимо проезжала карета скорой помощи, которая и поспешила к упавшему. Прибывшие на место стражи порядка выявили у велосипедиста легкое алкогольное опьянение.

Далее инцидентом займется полиция.

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