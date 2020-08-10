10.08.2020, 12:50
ВИДЕО: В Пельгулинне пьяный велосипедист упал прямо посреди проезжей части(11)
На прошлой неделе на перекрестке на Сыле теэ в Таллинне велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попытался пересечь дорогу, но упал.
На прошлой неделе на перекрестке на Сыле теэ в Таллинне велосипедист в состоянии алкогольного опьянения попытался пересечь дорогу, но упал.
По стечению обстоятельств именно в этот момент мимо проезжала карета скорой помощи, которая и поспешила к упавшему. Прибывшие на место стражи порядка выявили у велосипедиста легкое алкогольное опьянение.
Далее инцидентом займется полиция.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Видео первого гола «Спартака» в сезоне. Соболев посвятил его маме
Корреспондента Sputnik Беларусь задержали и избили в Минске
Учёный из Петербурга рассказал о невосприимчивых к коронавирусу
Ефремову резко стало хуже: что с ним?