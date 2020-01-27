27.01.2020, 14:04

ВИДЕО: В Пеэтри отключились светофоры, в результате чего произошло две аварии


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Сегодня днем на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в поселке Пеэтри из-за перебоев в электроснабжении перестали работать светофоры, в результате чего произошло две аварии.

Сегодня около 12 часов в расположенных близ магазина Selver в Пеэтри зданиях отключилось электричество, что привело к отключению светофоров на перекрестке Тарту мнт.

Сразу после этого, примерно в 12:10, произошла первая авария: столкнулись легковые автомобили Toyota и Škoda.

По словам пресс-секретаря полиции Анники Максимов, к счастью, никто не пострадал и далее инцидентом займется страховая фирма. ”Во время аварии светофоры действительно не работали”, — подтвердила она.

По словам читателя Delfi, там же произошло столкновение двух грузовиков и легкового авто.

Отмечается, что сейчас светофоры уже работают.

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