ВИДЕО: В Пеэтри отключились светофоры, в результате чего произошло две аварии

Сегодня около 12 часов в расположенных близ магазина Selver в Пеэтри зданиях отключилось электричество, что привело к отключению светофоров на перекрестке Тарту мнт.
Сразу после этого, примерно в 12:10, произошла первая авария: столкнулись легковые автомобили Toyota и Škoda.
По словам пресс-секретаря полиции Анники Максимов, к счастью, никто не пострадал и далее инцидентом займется страховая фирма. ”Во время аварии светофоры действительно не работали”, — подтвердила она.
По словам читателя Delfi, там же произошло столкновение двух грузовиков и легкового авто.
Отмечается, что сейчас светофоры уже работают.
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