11.06.2019, 17:10
ВИДЕО: В Пайде 61-летний водитель решил подразнить полицию, устроил погоню и оказался в наручниках
Вчера в 18:07 в Центр тревоги поступила информация, что из Тюри в сторону Пайде движется автомобиль, водитель которого ведет себя странно. Кажется, он был нетрезв. Патруль заметил соответствующий описанию автомобиль и в 18:14 на 86 км шоссе Пярну — Раквере — Сымеру дал приказ остановиться.
Водитель фургона с прицепом проигнорировал приказ и решил устроить погоню. Ему удалось доехать до центра Пайде. Поскольку манера езды уходящего от погони была опасной, полиция решила его принудительно остановить, выехав вперед. В результате оба авто пострадали.
61-летний водитель оказал сопротивление при задержании, ввиду чего полиции пришлось использовать наручники и силу. Выяснилось, что водитель был трезв. Свое поведение он объяснил тем, что хотел устроить цирк и посмотреть, как работает полиция.
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