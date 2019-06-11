11.06.2019, 17:10

ВИДЕО: В Пайде 61-летний водитель решил подразнить полицию, устроил погоню и оказался в наручниках

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rus.delfi.ee
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Вчера в 18:07 в Центр тревоги поступила информация, что из Тюри в сторону Пайде движется автомобиль, водитель которого ведет себя странно. Кажется, он был нетрезв. Патруль заметил соответствующий описанию автомобиль и в 18:14 на 86 км шоссе ПярнуРаквере — Сымеру дал приказ остановиться.

Водитель фургона с прицепом проигнорировал приказ и решил устроить погоню. Ему удалось доехать до центра Пайде. Поскольку манера езды уходящего от погони была опасной, полиция решила его принудительно остановить, выехав вперед. В результате оба авто пострадали.

61-летний водитель оказал сопротивление при задержании, ввиду чего полиции пришлось использовать наручники и силу. Выяснилось, что водитель был трезв. Свое поведение он объяснил тем, что хотел устроить цирк и посмотреть, как работает полиция.

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