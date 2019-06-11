ВИДЕО: В Пайде 61-летний водитель решил подразнить полицию, устроил погоню и оказался в наручниках

Водитель фургона с прицепом проигнорировал приказ и решил устроить погоню. Ему удалось доехать до центра Пайде. Поскольку манера езды уходящего от погони была опасной, полиция решила его принудительно остановить, выехав вперед. В результате оба авто пострадали.

61-летний водитель оказал сопротивление при задержании, ввиду чего полиции пришлось использовать наручники и силу. Выяснилось, что водитель был трезв. Свое поведение он объяснил тем, что хотел устроить цирк и посмотреть, как работает полиция.