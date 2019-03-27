ВИДЕО: В Нарве водитель микромобиля "за три минуты нарушил почти все правила" и получил в наказание 27 дней ареста

В понедельник чуть после полудня участковые полицейские Нарвского отделения полиции заметили в центре Нарвы на перекрестке Таллиннского шоссе и пр. Кангеласте микромобиль, который совершил запрещенный маневр и создал опасную ситуацию. Участковые полицейские последовали за автомобилем и подали ему несколько раз сигнал к остановке, но водитель это проигнорировал и продолжил движение, чем подверг опасности пешеходов и другие транспортные средства. Водитель микромобиля приехал к себе во двор и скрылся дома. Так как он не открыл дверь, то полицейские подразделения быстрого реагирования зашли в квартиру через окно, задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции.

Нарушителем оказался 56-летний местный житель, ранее неоднократно нарушавший Закон о дорожном движении.

„За три минуты нарушитель успел нарушить почти все правила дорожного движения: он ехал по встречной полосе, на красный свет, создал большое количество опасных ситуаций, не говоря о попытке скрыться от полиции”, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. „Полицейские приняли решение не применять принудительную остановку в центре Нарвы, где в это время было много людей, чтобы не подвергнуть опасности других участников дорожного движения".