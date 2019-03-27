27.03.2019, 16:29
ВИДЕО: В Нарве водитель микромобиля "за три минуты нарушил почти все правила" и получил в наказание 27 дней ареста
56-летний водитель микромобиля, который 25 марта в Нарве пытался скрыться от полиции и создал несколько аварийных ситуаций, получил вчера по решению Вируского уездного суда в качестве наказания 27 дней ареста.
В понедельник чуть после полудня участковые полицейские Нарвского отделения полиции заметили в центре Нарвы на перекрестке Таллиннского шоссе и пр. Кангеласте микромобиль, который совершил запрещенный маневр и создал опасную ситуацию. Участковые полицейские последовали за автомобилем и подали ему несколько раз сигнал к остановке, но водитель это проигнорировал и продолжил движение, чем подверг опасности пешеходов и другие транспортные средства. Водитель микромобиля приехал к себе во двор и скрылся дома. Так как он не открыл дверь, то полицейские подразделения быстрого реагирования зашли в квартиру через окно, задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции.
Нарушителем оказался 56-летний местный житель, ранее неоднократно нарушавший Закон о дорожном движении.
„За три минуты нарушитель успел нарушить почти все правила дорожного движения: он ехал по встречной полосе, на красный свет, создал большое количество опасных ситуаций, не говоря о попытке скрыться от полиции”, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. „Полицейские приняли решение не применять принудительную остановку в центре Нарвы, где в это время было много людей, чтобы не подвергнуть опасности других участников дорожного движения".
Наролин сказал, что у задержанного 14 действующих наказаний, из них 11 касаются дорожного движения. Последнее наказание он получил за вождение в состоянии опьянения, за что он был наказан лишением водительских прав на девять месяцев. Поэтому он использовал микромобиль, для управления которым действующий Закон о дорожном движении не требует наличие прав категории "В".
„Мы видим, что денежные штрафы и даже лишение прав не оказывают на него должного действия. Назначенные злостному нарушителю штрафы до сих пор не оплачены. Поэтому я ходатайствовал в суде об аресте, чтобы удалить его с наших дорог по крайней мере на некоторое время", — сказал Дмитрий Наролин.
Полицейский добавил, что на заседании суда мужчина всячески пытался избежать наказания, но решающими стали показания свидетелей и записи бортовой камеры полицейского автомобиля и городской камеры.
В Идаской префектуре в этом году произошло девять ДТП, в которых пострадали 16 человек.