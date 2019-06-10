10.06.2019, 16:51

ВИДЕО: В Нарве автомобиль утонул в реке

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rus.delfi.ee
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В субботу, 8 июня, около 23 часов в Центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице 1. Йыэ утонул в реке автомобиль.

По известным данным, припаркованный автомобиль не был поставлен на ручной тормоз, а также не была включена передача. В момент инцидента в машине никого не было, и люди не пострадали.

В воскресенье автомобиль вытащили из воды.

Источник видео: SETI.EE

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