ВИДЕО | В начале шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля: трое пострадавших, движение нарушено

Из-за ДТП движение на одной полосе в сторону Тарту частично нарушено, а также образовалась пробка.
Центр тревоги назвал инцидент тяжелой аварией.
Пресс-секретарь полиции Кристина Костина сказала Delfi, что, насколько известно, один автомобиль врезался в другой сзади и около 19:30 на место происшествия прибыла аварийная группа.
В 19:50 Костина сообщила, что в аварии пострадали три человека и к ним также прибыла скорая помощь.
По первоначальным данным, один из водителей был пьян.
На месте происшествия находятся несколько полицейских патрулей и аварийная группа. Полиция на месте просит всех следовать распоряжениям полицейских.
В Минске женщина вышла из магазина в неоплаченной дорогой шубе
Осадки и околонулевые температуры ожидаются в Московском регионе
Что ели спортсмены СССР: диету чемпионов рассекретил Фетисов
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева