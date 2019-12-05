ВИДЕО | В начале шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля: трое пострадавших, движение нарушено

Из-за ДТП движение на одной полосе в сторону Тарту частично нарушено, а также образовалась пробка.

Центр тревоги назвал инцидент тяжелой аварией.

Пресс-секретарь полиции Кристина Костина сказала Delfi, что, насколько известно, один автомобиль врезался в другой сзади и около 19:30 на место происшествия прибыла аварийная группа.

В 19:50 Костина сообщила, что в аварии пострадали три человека и к ним также прибыла скорая помощь.

По первоначальным данным, один из водителей был пьян.

На месте происшествия находятся несколько полицейских патрулей и аварийная группа. Полиция на месте просит всех следовать распоряжениям полицейских.