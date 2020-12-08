ВИДЕО | В Меривялья полиция под покровом ночи с вертолетом искала человека. А было ли кого искать?

7 декабря, примерно в 20 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Меривялья в районе дороги Мяхе-Каазику недалеко от моря прохожий нашел личные вещи, оставленные неизвестным человеком.

Прибывший на место патруль нашел на месте м куртку и цепочку. К поискам привлекли кинолога и служебную собаку, а также вертолет Департамента полиции и погранохраны, но никого не нашли. Активные поиски закончились примерно в 00:30.

На данный момент полиции о пропаже человека никто не сообщал. Найденные вещи доставили в Ида-Харьюское отделение полиции по адресу Пинна, 4, Таллинн. Если кто-то узнает вещи, изображенные на фото, полиция просит связаться с полицией по номеру 6125311 или э-почте irina.maloseva@politsei.ee.





PPA





PPA