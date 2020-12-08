08.12.2020, 07:07
ВИДЕО | В Меривялья полиция под покровом ночи с вертолетом ищет человека
Вчера около 20 часов полиция получила сообщение о том, что в районе Меривялья может находиться пропавший человек.
Вчера около 20 часов полиция получила сообщение о том, что в районе Меривялья может находиться пропавший человек.
Была развернута спасательная операция с привлечением вертолета. О ком именно речь, пока неясно. Один из читателей сообщил, что на пляже были найдены свечи, бутылка вина и предметы одежды.
Delfi предоставит дополнительную информацию как только она поступит.
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