ВИДЕО | В Ласнамяэ велосипедист сбил женщину. Полиция ищет свидетелей

Оба участника ДТП покинули место происшествия, позже пострадавшая сообщила о ДТП на номер 112. На следующий день женщина обратилась в больницу, где у нее было обнаружены повреждения. Дети не пострадали.

Полиция просит велосипедиста и людей, которые видели это ДТП или могут сообщить информацию о велосипедисте, связаться с полицией по номерам 612 5679 или 612 3000 или написать письмо на адрес ille.parnoja@politsei.ee.

„На тротуаре преимущество всегда у более незащищенной стороны, то есть у пешехода. Взрослые велосипедисты могут ехать по тротуару только тогда, когда езда по проезжей части затруднена из-за состояния дороги или если взрослые велосипедисты сопровождают велосипедиста младше 13 лет”, — сказала старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.

„Велосипедист должен обязательно считаться с другими участниками дорожного движения. В случае, если велосипедист все же использует по определенной причине тротуар или приближается к пешеходу сзади на велосипедно- пешеходной дорожке, он должен снизить скорость, подать сигнал о своем приближении звонком и при необходимости остановиться, чтобы избежать столкновения", — добавила Алексеева.

Этот случай — первое ДТП в апреле, в котором пострадал пешеход. За первые три месяца этого года в Эстонии произошло 79 ДТП с участием пешеходов, погибло пять человек, пострадало 76 человек. С участием велосипедистов произошло 36 ДТП, погиб один велосипедист, пострадало 32 велосипедиста.

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